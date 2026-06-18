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O parlamento irlandês aprovou, esta quarta-feira, uma proposta legislativa que elimina o período de espera obrigatório de três dias para a realização de abortos nas primeiras 12 semanas de gravidez.

Segundo o The Guardian, a iniciativa foi aprovada com 86 votos a favor e 70 contra, abrindo caminho para que o diploma siga para comissão parlamentar antes de poder tornar-se lei, o que poderá acontecer ainda este ano ou no próximo.

Atualmente, a legislação irlandesa exige que decorram pelo menos três dias entre a primeira consulta médica e a obtenção da medicação necessária para interromper a gravidez. Esta regra foi incluída na lei que antecedeu o referendo de 2018, no qual os irlandeses votaram pela revogação da proibição constitucional do aborto.

Os apoiantes da alteração defendem que o período de espera constitui uma barreira desnecessária ao acesso aos cuidados de saúde. A líder do Sinn Féin, Mary Lou McDonald, cujo partido apresentou a proposta, afirmou que mulheres, profissionais de saúde e ativistas têm defendido há muito tempo a eliminação desta exigência.

Para os defensores da medida, trata-se de uma das mudanças mais importantes na saúde das mulheres desde a legalização do aborto na Irlanda.

O governo de coligação, formado pelos partidos Fianna Fáil e Fine Gael, permitiu que os deputados votassem de acordo com a sua consciência. Embora a maioria dos parlamentares dos dois partidos tenha votado contra, vários membros do executivo, incluindo o primeiro-ministro Micheál Martin e o vice-primeiro-ministro Simon Harris, apoiaram a proposta.

Durante o debate, o deputado do Fine Gael Barry Ward argumentou que as mulheres são capazes de refletir cuidadosamente sobre uma decisão desta natureza sem necessidade de um período de espera imposto por lei.

A alteração surge também na sequência de uma revisão da legislação realizada em 2022 pela jurista Marie O'Shea, que recomendou o fim da regra dos três dias e a flexibilização de outras restrições relacionadas com o acesso ao aborto.

Os opositores da proposta defendem, contudo, que o período de reflexão foi uma das garantias apresentadas aos eleitores durante a campanha para o referendo de 2018.

Dados oficiais indicam que, entre 2019 e 2024, cerca de 10.400 mulheres não regressaram ao médico para uma segunda consulta após o período de espera. Os números incluem casos em que ocorreram abortos espontâneos ou encaminhamentos para tratamento hospitalar.

O secretário de Estado Robert Troy argumentou que muitos cidadãos apoiaram a legalização do aborto precisamente porque a legislação incluía determinadas salvaguardas, entre elas o período obrigatório de três dias.

Também Peadar Tóibín, líder do partido Aontú, criticou a proposta, afirmando que não existe pressão significativa da sociedade para alterar a legislação atualmente em vigor.

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