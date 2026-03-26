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A proposta da Comissão foi rejeitada com 228 votos a favor, 311 contra e 92 abstenções, encerrando a primeira leitura do Parlamento sobre a extensão da autorização atualmente prevista na Diretiva Privacidade Eletrónica. O objetivo era manter as medidas temporárias enquanto decorrem negociações para um quadro jurídico de longo prazo destinado a prevenir e combater o abuso sexual de crianças online.

Apesar da rejeição, a posição do Parlamento, adotada a 11 de março de 2026, defendia uma prorrogação por um período mais curto — até agosto de 2027 — e com um âmbito mais restrito, de forma a garantir proporcionalidade e direcionamento das medidas.

As negociações com o Conselho não chegaram a acordo. Como resultado, o regulamento provisório deixará de vigorar após 3 de abril de 2026.

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