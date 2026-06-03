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Segundo um comunicado do Parlamento Europeu citado pelo Politico, estas alterações acontecem numa altura em que Bruxelas intensifica esforços em função da sua “soberania tecnológica”. Os objetivos passam por reduzir a dependência da tecnologia estrangeira e impulsionar as alternativas europeias.

O Parlamento Europeu descreve o Qwant como um “motor de pesquisa europeu focado na privacidade” e que foi projetado para evitar a monitorização dos utilizadores ou a recolha de dados pessoais.

Esta mudança surge após meses de pressão dos deputados parlamentares no sentido de reduzir a dependência das instituições europeias em relação à tecnologia americana.

O Qwant foi criado em 2013 e apresenta-se como “o motor de busca que não sabe nada sobre si”.