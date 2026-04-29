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A reforma introduz uma exceção temporária à regra do voto presencial, passando a permitir que as eurodeputadas possam votar por procuração até três meses antes do parto e durante os seis meses seguintes ao nascimento do filho. O voto poderá ser delegado num colega de confiança, nos termos que serão definidos no Regimento do Parlamento, respeitando critérios de transparência, responsabilização e integridade do processo.

A alteração resulta de um processo iniciado em novembro de 2025 pelo Parlamento Europeu e acordado com o Conselho da União Europeia em março de 2026. O objetivo é reforçar a igualdade de género, a conciliação entre a vida profissional e familiar e a plena representação democrática, evitando que a maternidade implique a suspensão efetiva do mandato político.

A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, saudou a aprovação da medida, classificando-a como “um grande marco para um Parlamento mais moderno e justo”. “Nenhuma deputada deve perder o seu direito de voto por se ter tornado mãe”, afirmou, garantindo que continuará a trabalhar com os Estados-Membros para assegurar uma ratificação célere da revisão legal.

Também o relator do processo, Juan Fernando López Aguilar, considerou a votação “histórica”, sublinhando que a reforma protege a natureza pessoal do mandato parlamentar, sem obrigar as deputadas a escolher entre o exercício das suas funções e a maternidade. Entre as relatoras-sombra esteve a eurodeputada portuguesa Ana Miguel Pedro.

A revisão do Ato Eleitoral da UE segue agora para adoção formal pelo Conselho e terá ainda de ser ratificada por todos os Estados-Membros, de acordo com as respetivas normas constitucionais. Atualmente, apenas Espanha, Grécia e Luxemburgo dispõem de mecanismos formais de voto por procuração por motivos de maternidade nos seus parlamentos nacionais.

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