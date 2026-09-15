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O Parlamento Europeu aprovou esta terça-feira um relatório com recomendações para reforçar a defesa das instituições democráticas da União Europeia face à ingerência estrangeira, à desinformação e aos ataques híbridos. O documento foi aprovado com 420 votos a favor, 220 contra e 26 abstenções.

Os eurodeputados consideram que estas ameaças constituem um ataque à “própria essência do projeto europeu”, visando, em primeiro lugar, os cidadãos. O relatório resulta do trabalho da Comissão Especial sobre o Escudo Europeu da Democracia, criada em dezembro de 2024 para avaliar o impacto de atividades hostis dirigidas à União Europeia.

Entre as principais propostas está a criação do Centro Europeu da Resiliência Democrática, uma entidade independente que deverá funcionar como um “centro de excelência” no combate à manipulação da informação e à ingerência estrangeira, conhecida pela sigla FIMI, e à desinformação.

A estrutura deverá coordenar os planos nacionais e concentrar numa única entidade as ações atualmente desenvolvidas a nível europeu. Os deputados defendem que tenha um mandato, orçamento e capacidade de atuação claros, com participação obrigatória dos Estados-Membros e controlo parlamentar. O centro não deverá duplicar os instrumentos já existentes.

Rússia apontada como principal ameaça

O relatório identifica a Rússia como a principal ameaça à integridade democrática da Europa, destacando ataques híbridos frequentes a infraestruturas críticas. Entre as atividades mencionadas estão ciberataques, sabotagem física, fogo posto, espionagem e empastelamento de sinais.

Os eurodeputados referem também atividades provenientes da Bielorrússia, China, Irão e Coreia do Norte. Defendem o alargamento das sanções a facilitadores de desinformação e a pessoas que ajudem a contornar as sanções existentes.

O documento condena ainda a inclusão de funcionários da União Europeia, jornalistas e eurodeputados numa “lista negra” russa por motivos políticos, considerando-a um instrumento de guerra híbrida.

Plataformas digitais devem ser responsabilizadas

Perante o papel da esfera digital nestes ataques, os deputados defendem a aplicação rigorosa das regras já existentes, nomeadamente o Regulamento dos Serviços Digitais e o Regulamento da Inteligência Artificial, em vez da criação de nova legislação.

As plataformas digitais devem ser responsabilizadas e reforçar os esforços para combater a interferência eleitoral através de robôs digitais e proteger o discurso democrático. O relatório sublinha que a liberdade de expressão e de informação são direitos que protegem os seres humanos, “e não as máquinas”.

Os eurodeputados querem ainda reduzir a dependência da União Europeia em relação a tecnologias controladas por países estrangeiros em setores críticos, em particular empresas tecnológicas norte-americanas e equipamento chinês. Para isso, propõem uma estratégia equilibrada de “compra europeia” no investimento em infraestruturas críticas e a diversificação de parceiros no abastecimento de matérias-primas críticas.

Proteção das eleições e dos meios de comunicação social

O relatório propõe classificar as infraestruturas eleitorais como críticas, de forma a proteger a integridade dos processos eleitorais e evitar financiamento por procuração e ingerência.

Entre as recomendações estão a aplicação do princípio de “conhecer o seu doador” a donativos políticos baseados em criptomoedas, medidas contra falsificações profundas maliciosas e anúncios fraudulentos, bem como uma maior proteção das mulheres candidatas.

Os deputados defendem também o reforço da literacia mediática e em inteligência artificial, o financiamento a longo prazo da liberdade dos meios de comunicação social e do jornalismo de investigação, salvaguardas contra software espião ilegal e apoio à participação cívica.

Centro de resiliência e Dia Europeu da Preparação

Para reforçar a capacidade de resposta da sociedade em situações de crise, o relatório recomenda exercícios regulares em grande escala, a criação de uma aplicação de alerta de crise à escala da União Europeia e a designação de um “Dia Europeu da Preparação”, a celebrar anualmente em 24 de fevereiro, data do aniversário da invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia.

Os eurodeputados apelam ainda a uma cooperação estreita com países candidatos e parceiros para melhorar a resiliência democrática e condenam a instrumentalização da migração como forma de exercer pressão política sobre a União Europeia.

Durante o debate em plenário, o relator do relatório, Tomas Tobé, do Partido Popular Europeu, afirmou que o documento não pretende regulamentar opiniões políticas, mas proteger a democracia de operações de influência estrangeira.

“Os bots russos não são a liberdade de expressão. A ingerência estrangeira não é a liberdade de expressão. E manipular as nossas eleições não é certamente liberdade de expressão”, declarou.

A eurodeputada Ana Catarina Mendes foi a relatora-sombra do grupo dos Socialistas e Democratas.