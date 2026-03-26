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A aprovação ocorreu durante a sessão plenária da Comissão de Liberdades Cívicas (LIBE), com 389 votos a favor, 206 contra e 32 abstenções. O objetivo é criar um sistema comum atualizado para o regresso de nacionais de países terceiros sem o direito de permanecer na UE.

A votação seguiu-se a três pedidos distintos dos grupos políticos S&D, Verdes/ALE e Grupo da Esquerda, que contestaram decisões anteriores da Comissão de 9 de março de 2026, em conformidade com o artigo 72.º do Regimento do Parlamento.

O relator Malik Azmani, do grupo Renew (Países Baixos), liderará a equipa de negociação do Parlamento, sendo esperada brevemente a primeira ronda de conversações com a Presidência cipriota do Conselho da UE.

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