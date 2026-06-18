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Enquanto uma delegação da UGT, liderada pelo secretário-geral Mário Mourão, assiste ao debate a partir das galerias, a CGTP promove uma concentração nas escadarias da Assembleia da República, com início cerca de meia hora antes do arranque da sessão plenária. A central sindical exige a “derrota do pacote laboral” e critica o conteúdo da proposta apresentada pelo Executivo.

O debate surge cerca de um mês depois de a proposta de lei que altera o Código do Trabalho e legislação conexa ter dado entrada no Parlamento. A votação na generalidade está agendada para sexta-feira, num cenário ainda sem aprovação garantida, atendendo às posições já manifestadas por vários partidos da oposição.

A sessão contará com a presença da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Rosário Palma Ramalho, que irá defender as alterações propostas pelo Governo, consideradas essenciais para a modernização do mercado de trabalho e para o reforço da competitividade da economia.

Na sexta-feira passada, o secretário-geral da CGTP afirmou que existem “todas as condições” para que o diploma seja chumbado, acusando o Governo de “encurtar prazos” e recordando que o período de consulta pública só termina a 2 de julho. A central sindical tem alertado que irá responsabilizar politicamente os partidos pelo sentido de voto assumido nesta matéria.

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