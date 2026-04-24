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A Assembleia da República aprovou, por unanimidade, uma iniciativa do partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) para prestar homenagem pública a Gisèle Pelicot, reconhecendo o seu contributo para a consciencialização sobre a violência contra as mulheres. A cidadã será ainda convidada a participar nas iniciativas evocativas do Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, no Parlamento.

“É com muito agrado que o PAN viu ser aprovado o reconhecimento e homenagem do Parlamento a Gisèle Pelicot, um símbolo mundial de resistência e coragem contra a violência sexual e esta distinção reconhece a sua luta universal para transferir a vergonha para os agressores, assim como o convite para que participe do evento evocativo do Dia pelo fim da violência contra Mulheres”, afirmou a porta-voz do partido, Inês de Sousa Real.

Na mesma votação parlamentar, o PAN viu ainda aprovadas duas outras propostas: uma destinada a reforçar a literacia oncológica em Portugal junto dos jovens e outra que prevê a implementação de um programa nacional de rastreio do cancro do pulmão.

“O nosso país diagnostica o cancro do pulmão tarde de mais. Portugal não pode continuar atrás, é urgente que tenhamos de uma vez por todas um programa nacional estruturado, transparente e monitorizado”, afirmou Inês de Sousa Real.

O partido registou, no entanto, a rejeição de uma iniciativa que pretendia rever a portaria relativa ao Modelo de Apoio à Vida Independente, na sequência de uma petição com mais de 9 mil assinaturas. A proposta visava reforçar a autonomia das pessoas com deficiência e a sua inclusão na comunidade, bem como o alargamento da rede de Centros de Apoio à Vida Independente.

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