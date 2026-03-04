Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A decisão foi tomada na Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, durante a apreciação parlamentar ao decreto do Governo que estabelece o regime de lay-off simplificado e outras medidas de apoio às populações afetadas pelas tempestades.

Segundo a RTP Notícias, citando a Lusa, a proposta de alteração apresentada por BE, e apoiada por Livre e PCP, visa assegurar que os salários dos trabalhadores abrangidos pelo lay-off simplificado fossem pagos a 100% do salário ilíquido, até ao limite de três vezes o salário mínimo nacional, em vez dos dois terços inicialmente definidos pelo diploma do Governo.

O regime de lay-off simplificado foi criado para apoiar empresas afetadas pelas tempestades, permitindo a suspensão ou redução temporária da atividade laboral, mas garantindo proteção financeira aos trabalhadores. A alteração agora aprovada procura reforçar essa proteção, garantindo que os trabalhadores não vejam diminuído o seu rendimento durante o período de interrupção ou redução de atividade.

Na votação, os deputados do PSD e da Iniciativa Liberal manifestaram-se contra a proposta, defendendo que a medida implicaria custos adicionais para o Estado, enquanto os restantes grupos parlamentares destacaram a importância de assegurar justiça e proteção social às pessoas afetadas por eventos climáticos extremos.

