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O requerimento, apresentado pela Iniciativa Liberal (IL), foi aprovado na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, com os votos favoráveis de todos os partidos presentes no momento da votação, nomeadamente PSD, PS, Chega, IL, Livre, CDS-PP e BE.

Em comunicado, a IL sublinha estar “ciente da delicadeza do requerimento, à luz do princípio da separação de poderes”, mas considera que a audição se justifica pela “especial gravidade e relevância institucional” dos factos em causa. O partido aponta o impacto da morosidade dos inquéritos na confiança dos cidadãos e defende a necessidade de escrutínio parlamentar, sublinhando que o pedido visa apenas recolher o contributo do próprio Ministério Público.

Entre os fundamentos do requerimento está uma notícia do Expresso baseada num relatório de uma inspeção determinada pelo Conselho Superior do Ministério Público ao DCIAP no final de 2024. De acordo com a IL, o documento sugere que os atrasos nos inquéritos não resultam apenas do aumento do volume ou da complexidade da criminalidade, mas também de fragilidades na organização interna, na tramitação processual, nos meios tecnológicos e no controlo da condução dos processos.

Segundo o Expresso, o relatório conclui que o DCIAP não dispõe de regulamento interno e é o único departamento do Ministério Público que não utiliza o sistema Citius para tramitar processos, situação que contribui para “falhas sistemáticas de gestão”. O jornal aponta ainda problemas como atrasos recorrentes nos prazos, escutas prolongadas, demora de anos na digitalização de provas e falhas graves de comunicação.

No requerimento, a IL destaca ainda a evolução dos dados oficiais sobre a pendência de processos. De acordo com números disponíveis na plataforma “Números da Justiça”, os inquéritos-crime e tutelares educativos pendentes há mais de cinco anos passaram de 611, em 2015, para 12.039, em 2024, um aumento de cerca de 1.870%. Para o partido, estes dados evidenciam a consolidação de uma bolsa de processos antigos que o sistema judicial continua a não conseguir resolver em tempo útil.

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