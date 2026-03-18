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O governador do Banco de Portugal, Álvaro Santos Pereira, vai ser chamado ao parlamento para prestar esclarecimentos sobre a aposentação do ex-governador Mário Centeno, que deixou a instituição aos 59 anos ao abrigo do fundo de pensões do banco central.

A audição resulta da aprovação, por unanimidade, de um requerimento apresentado pelo Chega, esta quarta-feira de manhã, na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública. Votaram a favor os partidos com assento na comissão: Chega, PSD e PS.

Além do governador, o requerimento prevê também a audição da administradora do Banco de Portugal Helena Adegas, responsável pelo pelouro do departamento de Pessoas e Estratégia Organizacional.

A iniciativa surge na sequência da saída de Mário Centeno do BdP através do regime de aposentação, na sequência de um acordo entre o ex-governador e a instituição. A informação foi inicialmente avançada pelo jornal Eco, que noticiou que Centeno deixaria o cargo de consultor do conselho de administração para passar à reforma, com acesso à pensão completa.

Segundo avançou o Correio da Manhã, o Banco de Portugal irá pagar ao ex-governador uma pensão de cerca de 10 mil euros brutos mensais. O valor é inferior ao montante que Centeno receberia se permanecesse na instituição até aos 70 anos, idade limite para o exercício de funções, e também abaixo do salário de cerca de 15 mil euros brutos que auferia como consultor.

De acordo com a informação disponível na Sociedade Gestora dos Fundos de Pensões do BdP, o banco central dispõe de dois fundos de pensões fechados: um destinado aos trabalhadores admitidos até março de 2009, regime no qual se enquadra Mário Centeno, e outro criado em 2010. O fundo mais antigo assegura o pagamento de pensões de reforma, pensões de sobrevivência e outros encargos pós-emprego, incluindo o Serviço de Assistência Médico-Social (SAMS).

O deputado do Chega Eduardo Teixeira justificou o pedido de audição com a necessidade de escrutínio. “Entendemos que é um assunto que merece esclarecimentos, nomeadamente quanto às motivações de quem o propôs”, afirmou.

Pelo PSD, o deputado Hugo Carneiro garantiu que o partido não se opõe à audição e afastou a necessidade de recorrer ao direito potestativo para viabilizar o requerimento. Já o socialista António Mendonça Mendes justificou o voto favorável sublinhando que “a independência não é ausência de escrutínio”.

Mário Centeno foi governador do Banco de Portugal entre 2020 e 2025. Economista de carreira, entrou no BdP em 2000, foi diretor-adjunto do Departamento de Estudos Económicos entre 2004 e 2013 e consultor do conselho de administração entre dezembro de 2013 e novembro de 2015.

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