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As aulas foram desenvolvidas por uma empresa de fitness, a Movement Singapore, com os objetivos de reduzir o risco de quedas e de incentivar os participantes a manterem-se ativos.

De acordo com o Daily Mail, as aulas combinam exercícios de mobilidade, técnicas para cair em segurança e percursos de obstáculos adaptados a cada aluno. As aulas permitem aos alunos melhorar a forma física e ganhar confiança para se moverem em situações do dia-a-dia. Além disto, os exercícios praticados ao ar livre ajudam a fortalecer os músculos, melhoram a coordenação e o tempo de reação e permitem reduzir a probabilidade de lesões causadas por quedas.

O Times of India, que cita a Reuters, indica que o interesse pela modalidade reflete a situação demográfica de Singapura. Com uma população muito envelhecida, o parkour para seniores é uma resposta para a preocupação de manter as pessoas ativas e independentes.

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