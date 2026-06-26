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Paris vai proibir temporariamente o consumo de bebidas alcoólicas na via pública, numa tentativa de reduzir a pressão sobre os hospitais da capital francesa, fortemente afetados pela vaga de calor que atinge França e grande parte da Europa.

O responsável pela polícia de Paris, Patrice Faure, afirmou na quinta-feira que as unidades hospitalares da cidade estão a atingir um "ponto de saturação". Perante o aumento das hospitalizações, as autoridades decidiram avançar com novas restrições, incluindo a proibição da venda de álcool para consumo fora dos estabelecimentos.

A ministra francesa da Saúde, Stéphanie Rist, revelou igualmente que o serviço de ambulâncias de Paris registou, nas últimas 24 horas, um número de paragens cardiorrespiratórias quatro vezes superior ao habitual. Segundo a governante, também jovens têm sofrido episódios desta natureza.

A proibição de consumir álcool na via pública entra em vigor ao meio-dia desta sexta-feira e prolonga-se até às 07h00 de sábado, repetindo-se o mesmo horário entre sábado e domingo. A medida não se aplica aos restaurantes e cafés com esplanada. Já a venda de bebidas alcoólicas para consumo fora dos estabelecimentos ficará proibida entre as 18h00 e as 07h00, tanto na noite de sexta para sábado como na de sábado para domingo.

Na quarta-feira, Paris registou uma temperatura recorde para o mês de junho, com os termómetros a atingirem os 40,9ºC, mantendo-se perto dos 40ºC na quinta-feira.

De acordo com o The Guardian, desde o início desta vaga de calor morreram em França pelo menos 48 pessoas por afogamento. Além disso, três crianças perderam a vida devido ao calor extremo após terem permanecido no interior de automóveis.

As autoridades parisienses implementaram ainda várias medidas para ajudar os cerca de dois milhões de habitantes da cidade a enfrentar as temperaturas elevadas. Em alguns eventos públicos já foi proibida a venda de álcool, muitas escolas encerraram e os parques passaram a permanecer abertos durante 24 horas por dia.

Também a Torre Eiffel e o Museu do Louvre reduziram os respetivos horários de funcionamento durante esta semana devido ao calor intenso.

Na quinta-feira, duas centrais nucleares francesas suspenderam o funcionamento de reatores para evitar a descarga de água demasiado quente em rios já aquecidos pela vaga de calor.

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