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Na rede social Instagram, a Comissão Europeia mostra-se preocupada com a falta de hábitos de leitura, devido "à subida dos média digitais, mas também uma diminuição do tempo livre, acesso limitado a materiais de leitura e a uma insegurança económica". Para o orgão da União Europeia, o número de pessoas a lerem "por prazer" está a cair "drasticamente".

Segundo a Comissão Europeia, a leitura traz benefícios à saúde e ao bem-estar, independentemente do "contexto e da idade", ajudando com a "criatividade, aprendizado para a vida e com o emprego, ao promover empatia e compreensão cultural".

Sendo a literacia "vital para o desenvolvimento dos indivíduos, para que estes possam navegar as complexidades da vida diária e participar em sociedade na economia, na democracia e na vida", a Comissão Europeia deixou sete exemplos de livros por autores europeus para leitura futura neste post nas redes sociais.

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