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O próximo grande acontecimento da sequência será um eclipse solar total, na manhã de 2 de agosto de 2027, por volta das 09h50. O fenómeno poderá durar até 4 minutos e 50 segundos, mas a faixa de totalidade não atravessará Portugal.

A zona onde a Lua irá cobrir completamente o Sol atravessará o Sul de Espanha de oeste para leste, entrando pelo estreito de Gibraltar e saindo pelo sudeste da Andaluzia. Cádis, Málaga, o sul da província de Granada, Almería e Melilha estarão entre os locais espanhóis onde será possível observar a totalidade.

Segundo a National Geographic, a elevada altura do Sol acima do horizonte deverá contribuir para um espetáculo particularmente impressionante.

A oportunidade seguinte será mais favorável a Portugal. A 26 de janeiro de 2028, ocorrerá um eclipse solar anular, com o Sul do país, sobretudo o Alentejo e o Algarve, entre as regiões favorecidas para a observação.

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