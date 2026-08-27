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Montenegro respondeu a várias perguntas na Universidade de Verão do PSD através de vídeochamada. Para o primeiro-ministro, "nós somos muito pacientes com a oposição. A oposição diz muitas asneiras e muitos disparates, mas a oposição faz parte do sistema, nós temos consideração pela oposição e cá estaremos para nunca prejudicar aquilo que é mais importante do que os partidos e os líderes partidários dos partidos das oposições"..

Montenegro prometeu "tolerância democrática" em relação à oposição, a quem atribuiu o papel de "ilustrar e mostrar aquilo que está mal", sem violar a esfera de ação do executivo. O chefe do Governo lamentou os vários entendimentos de PS e Chega no parlamento nos últimos anos e, sem se referir às negociações orçamentais, apelou a que as oposições não prossigam com "decisões a 'la carte'".

"É possível fazer oposição, apresentar alternativas, sem invadir a esfera que é do Governo", disse.

Montenegro foi também questionado como mantém a energia para continuar perante os "pedidos de demissão constantes", assegurando que o Governo irá continuar a defender as suas convicções.

"Eu diria que nós temos uma fibra, temos uma filosofia que é intocável. Independentemente da espuma dos dias, de praticamente se asfixiar o debate apenas com a coisa que correu mal, com o acidente, o incidente, com o caso, nós temos a convicção profunda que a nossa responsabilidade é para continuar a executar as nossas políticas", disse.

E, em jeito de resumo, disse responder às críticas e "pedidos de distração" trabalhando, retomando o seu 'slogan' de campanha nas legislativas de 2025, "Deixem o Luís trabalhar".

"Como é que nós vencemos o negativismo, o pessimismo daqueles que querem deixar tudo na mesma? Trabalhando. Como é que nós respondemos àqueles que fazem esses ataques sem fundamento, sem razão? Trabalhando", afirmou.

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