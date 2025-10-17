Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Paquistão efetuou esta sexta-feira “ataques aéreos de precisão” contra um grupo “terrorista” no Afeganistão, próximo da fronteira entre os dois países, informaram fontes de segurança de Islamabad.

“O Paquistão realizou ataques aéreos de precisão contra o grupo terrorista Hafiz Gul Bahadur nas zonas fronteiriças do Afeganistão, perto dos distritos [paquistaneses] do Waziristão do Sul e do Norte”, disseram as fontes num breve comunicado citado pela AFP.

Apesar de relatos de novos ataques paquistaneses ao longo do dia, Paquistão e Afeganistão concordaram prolongar um cessar-fogo em vigor para facilitar as conversações de paz previstas para sábado em Doha, no Qatar.