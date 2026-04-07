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O Paquistão, que está a mediar as negociações de paz no Médio Oriente, pediu diretamente ao Presidente norte-americano, Donald Trump, mais duas semanas, em troca da abertura do Estreito de Ormuz.

“Os esforços diplomáticos para uma solução pacífica da guerra em curso no Médio Oriente estão a progredir de forma constante, firme e eficaz, com potencial para alcançar resultados substanciais num futuro próximo”, afirmou Shehbaz Sharif. Assim, o líder paquistanês solicita “encarecidamente ao Presidente Trump para que estenda o prazo por duas semanas”.

“O Paquistão solicita aos irmãos iranianos que abram o Estreito de Ormuz por um período correspondente de duas semanas, como gesto de boa vontade. Também instamos todas as partes beligerantes a observarem um cessar-fogo em todo o lado durante duas semanas, para permitir que a diplomacia alcance o fim definitivo da guerra, no interesse da paz e da estabilidade a longo prazo na região”, destacou.

À Fox News, Trump confirmou que estão em curso "negociações acaloradas" com o Irão, recusando detalhar mais.

O Irão vê a proposta “com bons olhos”, esperando "boas notícias vindas de ambos os lados”. Segundo a mesma fonte, as conversas com Washington e Teerão foram conduzidas pelo Chefe do Estado-maior do Exército paquistanês, Asim Munir, e o plano concretizado por Islamabad terá sido bem recebido por estas duas frentes do conflito.

Notícia atualizada às 22h15

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