Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os anúncios foram feitos durante a conferência de imprensa do festival, onde foi também apresentada a Via Verde como parceira oficial da edição deste ano. A marca passa a dar nome ao palco principal do evento, agora designado Palco Via Verde.

A conferência serviu ainda para apresentar a programação do Palco Sagres, que aposta na cultura DJ, e do Palco Jazzy, espaço focado na dança e na animação ao longo dos quatro dias de festival.

Entre as novidades agora anunciadas, Papillon sobe ao Palco Via Verde no dia 13 de agosto. No dia seguinte será a vez dos Calema, um dos maiores fenómenos da música lusófona da atualidade. A 15 de agosto, Mundo Segundo e Sam The Kid juntam-se para um espetáculo que celebra a história do hip hop português, enquanto Slow J encerra os anúncios para o palco principal com atuação marcada para 16 de agosto.

Durante a apresentação, André Sardet, organizador do evento, destacou a consolidação do festival no panorama nacional. “Acreditamos que nas últimas edições O Sol da Caparica conquistou o seu próprio espaço entre os festivais nacionais”, afirmou, sublinhando a capacidade do evento para atrair públicos de diferentes gerações e regiões do país.

Já o organizador António Gomes destacou a importância da experiência proporcionada aos visitantes. “Para nós é muito gratificante sentir que as pessoas saem felizes do Sol da Caparica, sobretudo com sentimento de segurança e conforto”, referiu.

O cartaz já confirmado para o Palco Via Verde inclui ainda nomes como Orochi, Maiara & Maraisa, Sara Correia e Landrick no dia 13; Veigh, Mizzy Miles, João Pedro Pais e Rich & Mendes a 14; Deejay Telio, MC Kevinho, Nininho Vaz Maia e Vizinhos a 15; e Lon3r Johny, MC Paiva, ÁTOA e Quim Barreiros a 16 de agosto.

Entre os artistas presentes na conferência, os ÁTOA destacaram o significado da participação no festival. “É uma grande responsabilidade integrar este cartaz. É um palco com o qual nós sonhamos há muitos anos. Já fomos ao Sol da Caparica como festivaleiros e vai ser um dia muito especial”, contou a banda ao 24notícias.

Também Deejay Rifox antecipou um espetáculo marcado pela intensidade. “O meu concerto vai ser, como sempre, uma explosão de energia. Podem esperar muito afro house nos vossos ouvidos”, garantiu o artista, um dos nomes do Palco Sagres.

Já Mizzy Miles resumiu a identidade do festival em três palavras: “Diversificado, caloroso e frenético”, uma definição que reflete a variedade de estilos presentes na programação.

Para João Pedro Pais, a atuação será uma viagem pela sua carreira. “Vou revisitar as canções que me deram a conhecer às pessoas. Do primeiro ao décimo álbum. As pessoas querem é cantar canções”, afirmou.

No Palco Sagres, dedicado às sonoridades urbanas, afro-house, funk brasileiro e música eletrónica, Kikoishot prometeu um alinhamento pensado para públicos de todas as idades. “As pessoas podem esperar um set bastante eclético, porque sei que vou ter um público muito diferente, de pais a filhos. Vou tentar andar ali no meio, mas podem esperar divertir-se”, disse.

A presidente da Câmara Municipal de Almada, Inês de Medeiros, reforçou a importância estratégica do festival para o concelho. Segundo a autarca, O Sol da Caparica representa “muito mais do que um festival”, funcionando como uma montra cultural e económica para o território e contribuindo para a promoção da Costa da Caparica junto de milhares de visitantes.

Reconhecido como o maior festival dedicado à música lusófona, O Sol da Caparica volta assim a apostar na convivência entre diferentes estilos musicais, do fado ao hip hop, da música popular portuguesa às tendências urbanas, beneficiando ainda da proximidade à praia e de uma oferta que combina concertos, gastronomia e atividades para públicos de todas as idades.

Os bilhetes para a edição de 2026 já se encontram à venda, com preços que começam nos 28 euros para os bilhetes diários, 48 euros para os passes de dois dias e 92 euros para o passe geral de quatro dias.