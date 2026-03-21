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"Que ele vai vir, vai vir, pode ter certeza", garantiu o diplomata em entrevista à Lusa, recordando que, ao falar com o Papa sobre Fátima, a resposta foi direta: "Eu vou".

Nomeado no início do ano como o primeiro espanhol a ocupar o cargo de núncio em Portugal, Carrascosa Coso chegou a Lisboa poucos dias após a passagem da depressão Kristin pelo centro do país. No mesmo dia da sua chegada, visitou a região de Leiria, convidado pelo bispo local, e procurou apoiar a população afetada.

Desde então, o núncio tem adotado uma postura de proximidade com bispos, movimentos e fiéis católicos, rompendo com a tradição de núncios em Portugal, normalmente mais distantes. "O meu papel é ser um representante presente", afirmou, acrescentando que procura transmitir atenção e acompanhamento às situações locais.

Carrascosa Coso destacou também a importância de manter a fé enraizada na vida concreta, alertando que a Igreja europeia corre o risco de perder vitalidade se se limitar às tradições seculares. Para o núncio, o papel do representante do Papa é semelhante ao de "um irmão maior" que acompanha e apoia a hierarquia e os fiéis, promovendo um caminho conjunto.

O núncio elogiou ainda comunicados da Igreja, como o da Comissão Nacional de Justiça e Paz portuguesa, alertando para a não utilização da religião na promoção de discursos de ódio, e garantiu continuar a ouvir e acompanhar a comunidade católica em Portugal.

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