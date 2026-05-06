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O Papa Leão afirmou que nunca apoiou armas nucleares e defendeu que os seus críticos devem dizer a verdade, em resposta às mais recentes declarações de Donald Trump, que o acusou de “colocar em perigo muitos católicos” devido à sua posição sobre a guerra no Irão, diz o The Guardian.

“A missão da Igreja é pregar o Evangelho, pregar a paz”, disse em declarações aos jornalistas. Leão XIV acrescentou ainda que quem o critica deve fazê-lo com base na verdade, sublinhando que “a Igreja tem falado contra todas as armas nucleares há anos, não há dúvida sobre isso”.

O pontífice, que deverá encontrar-se na quinta-feira com o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, no Vaticano, no âmbito de esforços para aliviar tensões políticas recentes, apelou também a uma maior honestidade no debate político. Segundo o Papa, a sua única intenção é que a sua mensagem seja ouvida “pelo valor da palavra de Deus”.

As declarações surgem depois de Donald Trump ter acusado o Papa de ter uma postura permissiva relativamente ao Irão, afirmando numa entrevista a um programa de rádio conservador que o pontífice “preferia dizer que está tudo bem o Irão ter uma arma nuclear”. Trump acrescentou ainda que esta posição “coloca em perigo muitos católicos e muitas pessoas”.

No Vaticano, estas declarações foram recebidas com estranheza. O secretário de Estado do Vaticano, Pietro Parolin, comentou perante jornalistas que a situação lhe parecia “um pouco estranha, para dizer o mínimo”, sem se alongar sobre o assunto.

A tensão entre Trump e o Papa Leão tem vindo a aumentar desde o início do conflito entre os Estados Unidos e Israel com o Irão. Em abril, o presidente dos EUA já tinha criticado o pontífice, classificando-o como “fraco em relação ao crime” e “terrível em política externa”, chegando a afirmar que a sua eleição teria sido influenciada pela presença de Trump na Casa Branca. Na mesma altura, Trump partilhou uma imagem gerada por inteligência artificial onde surgia representado como uma figura semelhante a Cristo, imagem que acabou por apagar posteriormente.

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