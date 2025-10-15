Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"O Papa Leão XIV recebeu um presente singular da cidade polaca de Kołobrzeg: um cavalo árabe puro-sangue de 12 anos chamado Proton", diz o Vatican News.

O cavalo branco, que vai ficar em Castel Gandolfo, foi oferecido ao pontífice pelo polaco Andrzej Michalski, fundador da Criação de Cavalos Michalski de Kołobrzeg-Budzistów.

A ideia para a oferta surgiu a partir de uma fotografia que retratava o então bispo missionário no Peru a andar a cavalo. "Quando vi essas imagens, pensei em oferecer-lhe um belo cavalo árabe, digno dele, porque o branco lembra a batina papal", disse Michalski ao Vatican News.

Segundo o criador, "o Papa ficou muito satisfeito" com o animal. "Conduzimos o cavalo juntos, ele ficou satisfeito e nós ficámos felizes".

Durante o encontro, foi também lida uma carta na qual o criador pediu a bênção do Santo Padre em vista do 30.º aniversário da fundação do seu centro equestre.

