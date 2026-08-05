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A deslocação acontece na sequência dos convites feitos pelos chefes de Estado e pelas autoridades eclesiásticas dos respetivos países, segundo a informação divulgada pela Santa Sé.

O programa da viagem prevê a passagem do Papa por várias cidades dos três países sul-americanos. No Uruguai, Leão XIV estará em Montevideu, Paysandú e Florida entre 6 e 8 de novembro.

Entre 8 e 11 de novembro, o pontífice deslocar-se-á à Argentina, onde visitará Buenos Aires, Córdoba e Luján.

A última etapa da viagem decorrerá no Peru, entre 11 e 17 de novembro, com visitas previstas a Lima, Chiclayo, Cusco e Pucallpa.

A Santa Sé indicou que o programa detalhado da viagem apostólica será divulgado posteriormente.

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