Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
A deslocação acontece na sequência dos convites feitos pelos chefes de Estado e pelas autoridades eclesiásticas dos respetivos países, segundo a informação divulgada pela Santa Sé.
O programa da viagem prevê a passagem do Papa por várias cidades dos três países sul-americanos. No Uruguai, Leão XIV estará em Montevideu, Paysandú e Florida entre 6 e 8 de novembro.
Entre 8 e 11 de novembro, o pontífice deslocar-se-á à Argentina, onde visitará Buenos Aires, Córdoba e Luján.
A última etapa da viagem decorrerá no Peru, entre 11 e 17 de novembro, com visitas previstas a Lima, Chiclayo, Cusco e Pucallpa.
A Santa Sé indicou que o programa detalhado da viagem apostólica será divulgado posteriormente.
___
A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil
Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.
Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.
Comentários