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O Papa Leão XIV nomeou Maria Montserrat Alvarado para liderar o Dicastério para a Comunicação do Vaticano, tornando-se a primeira mulher leiga a ocupar um cargo de topo na governação da Igreja Católica, escreve o The Guardian.

Atualmente presidente do órgão de comunicação católico norte-americano EWTN News, Alvarado passará a dirigir o departamento de comunicação da Santa Sé, criado em 2015 pelo Papa Francisco. A estrutura é responsável pela supervisão do portal de notícias do Vaticano, da rádio, do jornal, do gabinete de imprensa, da editora e da filmoteca vaticana.

Nascida na Cidade do México e cidadã norte-americana desde 2008, Maria Montserrat Alvarado iniciará funções a 1 de novembro, substituindo Paolo Ruffini, que se vai aposentar.

De acordo com o Vatican News, embora religiosas e mulheres leigas já tenham desempenhado funções influentes na Cúria Romana, Alvarado é a primeira mulher não religiosa a ser nomeada prefeita de um dicastério da Santa Sé.

Num comunicado, a futura responsável afirmou que recebeu a nomeação de forma inesperada, mas com um “desejo sincero de servir o Santo Padre no início do seu pontificado”. Alvarado agradeceu ainda a liderança de Paolo Ruffini nos últimos anos e manifestou a intenção de dar continuidade ao trabalho desenvolvido pelo dicastério.

Segundo o The Guardian, a escolha é vista como um sinal de continuidade do caminho iniciado por Francisco. Durante os seus 12 anos de pontificado, o anterior Papa promoveu um aumento da presença feminina no Vaticano e nomeou várias mulheres leigas para cargos de elevada responsabilidade.

Nos meses que antecederam a sua morte, Francisco colocou as religiosas Raffaella Petrini e Simona Brambilla em funções de topo, ao mesmo tempo que criticou aquilo que considerava ser uma “mentalidade chauvinista” dentro da Igreja Católica.

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