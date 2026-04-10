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Na reação à nomeação, o Cardeal D. Américo Aguiar afirmou acolher o novo cargo “com gratidão e sentido de responsabilidade”, sublinhando que a missão representa “um sinal de confiança” e um compromisso de serviço “em comunhão com o Santo Padre Leão XIV”.

O prelado destacou ainda o papel do dicastério no acompanhamento dos leigos, das famílias e na promoção e defesa da vida humana em todas as suas etapas, referindo de forma especial a preparação e acompanhamento das Jornadas Mundiais da Juventude. Recordou também a JMJ Lisboa 2023 como “expressão luminosa de uma Igreja jovem, universal e em caminho”.

Na mesma mensagem, deixou um agradecimento àqueles que contribuíram para a realização do evento: “obrigado, obrigado, obrigado — a todos, todos, todos”.

D. Américo Aguiar afirmou ainda assumir o novo encargo “com total empenho e dedicação”, sublinhando que o mesmo envolve também a Diocese de Setúbal no serviço à Igreja universal.

O Cardeal concluiu a sua reação com a expressão: “Unidos na esperança, continuamos a caminhar juntos.”

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