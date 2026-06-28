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O Papa Leão XIV manifestou novamente a sua solidariedade para com a população venezuelana afetada pelos fortes sismos que atingiram o país na passada quarta-feira, deixando uma mensagem de apoio às vítimas, aos seus familiares e a todos os que participam nas operações de socorro, diz o Vatican News.

No final da oração do Angelus, o Pontífice afirmou acompanhar espiritualmente os venezuelanos atingidos pela tragédia, recordando as inúmeras vítimas mortais, os feridos e os elevados danos materiais provocados pelos abalos. O Papa garantiu ainda as suas orações pelo descanso eterno dos falecidos, manifestou proximidade às famílias enlutadas e agradeceu o trabalho desenvolvido por todos os que participam nas operações de busca e assistência.

No dia anterior, durante o encerramento do Consistório, Leão XIV já tinha transmitido uma mensagem semelhante em nome de todo o Colégio Cardinalício, confiando ao Senhor aqueles que trabalham nas operações de socorro e apelando à solidariedade da comunidade internacional.

Também ouvido pelo Vatican News, o presidente da Cáritas Venezuelana, D. José Luis Azuaje Ayala, pediu orações por todas as pessoas afetadas pela tragédia e por quem continua empenhado nas operações de emergência.

O arcebispo defendeu igualmente a necessidade de acelerar a procura de sobreviventes que possam permanecer soterrados, bem como de avaliar rapidamente as infraestruturas que apresentam risco de colapso devido às numerosas réplicas registadas após os sismos.

O responsável da Cáritas Venezuelana alertou ainda para o elevado número de pessoas desaparecidas, que se acredita poderem permanecer sob os escombros, enquanto as equipas de emergência prosseguem as operações de busca.

Milhares de habitantes permanecem em praças e espaços abertos por receio de novas réplicas que possam provocar o colapso de edifícios já fragilizados. A situação é agravada pelos danos nas redes de abastecimento de água e de eletricidade, que em algumas zonas deixaram de funcionar.

Perante esta realidade, dioceses de várias regiões estão a organizar centros de acolhimento através da rede da Cáritas e de outras organizações da Igreja Católica, procurando garantir abrigo às famílias que perderam as suas casas.

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