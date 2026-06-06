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Na quarta viagem apostólica internacional do seu pontificado, Leão XIV chegou este sábado a Espanha, onde defendeu a superação das divisões sociais, destacou as raízes cristãs do país e apelou a uma maior atenção aos migrantes, aos jovens e às pessoas em situação de vulnerabilidade.

O itinerário da visita inclui passagens por Madrid, Barcelona, Montserrat e pelas Ilhas Canárias. Entre os momentos mais aguardados estava o encontro e vigília com os jovens, no final deste sábado, e a celebração da missa na Basílica da Sagrada Família, em Barcelona, com a inauguração da torre dedicada a Jesus Cristo, que acontecerá a 10 de junho.

O que esperar da viagem?

Em declarações ao Vatican News, o secretário de Estado da Santa Sé, cardeal Pietro Parolin, explicou que o objetivo do Papa é encontrar-se não apenas com os católicos, mas também com todos os homens e mulheres de boa vontade, incentivando-os a caminhar juntos em direção a um objetivo comum. O cardeal sublinhou ainda que a Igreja deseja recordar à humanidade as respostas que Jesus Cristo oferece às questões fundamentais sobre o sentido da vida, da morte e do sofrimento.

Parolin destacou também as prioridades da Santa Sé no diálogo com a Europa mediterrânica, defendendo uma abordagem coordenada e compassiva à questão migratória, baseada nos princípios de acolher, proteger, promover e integrar os migrantes e refugiados. Referiu ainda a preocupação com a crise demográfica que afecta várias regiões da margem norte do Mediterrâneo, considerando essencial valorizar a dignidade humana e o papel da família.

Questionado sobre as tensões políticas e identitárias existentes em Espanha, o secretário de Estado reafirmou a vocação da Igreja para promover a unidade e a paz. Segundo Parolin, a mensagem de Leão XIV não pretende interferir nas questões internas dos Estados, mas iluminar as realidades humanas à luz do Evangelho, favorecendo a comunhão entre os povos.

Quais as primeiras palavras de Leão XIV em Espanha?

No primeiro discurso da visita, proferido no Palácio Real de Madrid perante o rei Felipe VI, a rainha Letizia, representantes das instituições e membros do corpo diplomático, o Papa destacou a profunda influência do cristianismo na história e na cultura espanholas. Recordou a tradição que associa a evangelização da Península Ibérica ao apóstolo São Tiago Maior e elogiou a vitalidade das expressões de religiosidade popular, das associações de caridade e do património artístico do país.

Leão XIV defendeu a chamada “cultura do encontro”, afirmando que a estabilidade e a prosperidade nascem do diálogo e não do confronto. Numa referência às crescentes divisões sociais e políticas, alertou para o perigo das narrativas polarizadoras e apelou à procura da verdade, da reconciliação e da compreensão da complexidade dos problemas contemporâneos.

O Pontífice abordou igualmente os desafios colocados pelas novas tecnologias e pelo ambiente digital, considerando necessário reforçar o investimento na educação, na investigação e nas comunidades locais. Para o Papa, a verdadeira segurança não resulta da construção de muros nem da acumulação de armamento, mas da capacidade de crescer e avançar em conjunto.

As primeiras ações

Ainda em Madrid, Leão XIV visitou o Centro de Informação e Acolhimento CEDIA 24 Horas, um projecto social da Cáritas Diocesana que presta apoio permanente a pessoas em situação de sem-abrigo e exclusão social. A instituição apoiou mais de 2.500 pessoas apenas em 2025.

Perante cerca de duas centenas de beneficiários dos programas sociais da Arquidiocese de Madrid, o Papa elogiou o trabalho desenvolvido pelo centro, que combina apoio básico com iniciativas de formação destinadas a promover a autonomia das pessoas acompanhadas. Leão XIV afirmou que a caridade não pode ser adiada e alertou para os riscos da indiferença perante o sofrimento alheio.

Durante o encontro, ouviu testemunhos de pessoas que encontraram apoio através das estruturas da Igreja, destacando exemplos de superação e integração. O Pontífice defendeu que a ajuda aos mais vulneráveis deve ser antes de mais um encontro entre irmãos, marcado pela proximidade, pela escuta e pela promoção integral da pessoa.

A mensagem aos jovens

O Papa Leão XIV dirigiu este sábado uma forte mensagem aos jovens sobre os riscos da desinformação nas redes sociais, durante uma vigília de oração que reuniu cerca de 500 mil pessoas na Praça de Lima, em Madrid, segundo dados oficiais.

“Há muitas coisas nas redes sociais que nos enganam, que nos contam mentiras. Procurai sempre a verdade. Deus é verdade”, afirmou Leão XIV perante uma multidão de jovens provenientes de diferentes regiões de Espanha e de outros países.

Ao longo da vigília, o Papa incentivou os participantes a assumirem um papel ativo na transformação da sociedade, desafiando-os a serem “protagonistas da mudança” no quotidiano, na família, na universidade, no trabalho e também no ambiente digital. “Perante o vazio da indiferença e do conformismo, perante a violência da guerra e da mentira, sede vós mesmos faísca de uma nova humanidade”, declarou.

O Pontífice destacou ainda a importância do silêncio como forma de discernimento num mundo marcado pelo excesso de informação e de estímulos. Segundo afirmou, é no silêncio que se compreende que “as ideologias passam, enquanto a verdade permanece”.

Durante um diálogo com jovens presentes na vigília, Leão XIV recordou a sua experiência como missionário e bispo no Peru, descrevendo-a como um período decisivo do seu percurso pessoal e espiritual. “O encontro com as feridas e as alegrias do povo fez-me crescer”, afirmou, acrescentando que a fé vivida junto das comunidades mais vulneráveis reforçou a sua convicção na importância da reconciliação e da justiça.

Na mesma intervenção, o Papa evocou figuras que marcaram o seu caminho espiritual, entre as quais São João Crisóstomo, São Tomás de Vilanova e São Toríbio de Mogrovejo, destacando o seu compromisso com a verdade, a reforma da Igreja e a defesa dos mais pobres.

Num dos momentos finais da vigília, o Pontífice apelou aos jovens para que sejam autênticos e comprometidos com a justiça. “Sede humanos. Homens e mulheres de carne e osso. Não aparências, mas rostos fiáveis”, afirmou. Também deixou uma mensagem sobre a vocação matrimonial, encorajando os jovens a não terem receio de constituir família.

A jornada terminou com uma adoração eucarística marcada por um profundo silêncio entre os milhares de participantes reunidos ao longo do Passeio da Castellana e da Praça de Lima. Após a bênção final, os fiéis começaram a dispersar, encerrando um dos momentos mais emblemáticos do primeiro dia da visita de Leão XIV a Espanha.

O programa do Papa prossegue este domingo em Madrid, onde presidirá a uma missa campal na Praça de Cibeles e participará em vários encontros institucionais e culturais antes de seguir viagem para Barcelona.

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