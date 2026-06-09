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O Papa Leão XIV encerrou, esta terça-feira, a sua agenda em Madrid com um encontro dedicado aos milhares de voluntários que participaram na organização da sua viagem à capital espanhola. Numa cerimónia realizada no recinto da Ifema, o pontífice agradeceu o empenho dos participantes e elogiou o seu contributo para o sucesso do evento.

"Este encontro é o último da etapa madrilenha da minha viagem apostólica e alegra-me muito que seja convosco, voluntários e voluntárias de Madrid", afirmou Leão XIV perante a multidão, revela o El País.

Durante a intervenção, o líder da Igreja Católica destacou o valor do voluntariado e da solidariedade, sublinhando que o trabalho desenvolvido pelos participantes representa uma alternativa àquilo que classificou como a "lógica do interesse e do lucro" que domina grande parte da sociedade contemporânea.

O Papa esteve acompanhado pela ministra da Defesa espanhola, Margarita Robles, que posteriormente o acompanhou até ao Aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para a partida rumo a Barcelona.

Na cidade catalã, Leão XIV deverá ser recebido por Arcadi España, antes de cumprir uma agenda centrada em celebrações religiosas e encontros com os fiéis.

Entre os principais momentos da visita está a homilia prevista para a Catedral da Santa Cruz e Santa Eulália.

Ao final da tarde, o Papa participará ainda na segunda vigília de oração desta viagem apostólica. A cerimónia terá lugar no Estádio Olímpico Lluís Companys, onde são esperados milhares de participantes.

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