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Em declarações a jornalistas a bordo do avião papal, a caminho da Argélia, o pontífice afirmou que não teme a administração Trump e considerou que não é correto equiparar o seu discurso político às mensagens da Igreja.

“Colocar a minha mensagem ao mesmo nível do que o Presidente tentou fazer aqui significa não compreender a mensagem do Evangelho”, afirmou Leão XIV, acrescentando que continuará a cumprir o que entende ser a missão da Igreja no mundo.

O Papa sublinhou ainda que não pretende atacar diretamente Donald Trump nem qualquer outra figura política, defendendo que as suas intervenções se limitam a apelos gerais à paz e críticas ao que descreveu como uma “ilusão de omnipotência” que alimenta conflitos internacionais.

“Não entrarei em debates. O que digo não é um ataque a ninguém. A mensagem do Evangelho é clara: ‘Bem-aventurados os pacificadores’”, referiu. Leão XIV afirmou também que não recuará na defesa de uma mensagem de construção de pontes, reconciliação e prevenção da guerra sempre que possível.

As declarações surgem após críticas duras de Donald Trump, que afirmou não considerar que o Papa esteja “a fazer um bom trabalho”, classificando-o como “muito liberal” e acusando-o de “agradar à esquerda radical”.