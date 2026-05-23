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Segundo o Vatican News, os 80 mártires de Santander morreram durante a Guerra Civil Espanhola e a perseguição religiosa que se seguiu. Entre eles estavam sacerdotes, religiosos, seminaristas e leigos, vítimas de execuções e prisões.

Um dos casos destacados é o de Francisco González de Córdova, sacerdote que recusou abandonar a população durante a perseguição religiosa. Preso num navio transformado em prisão, continuou a ouvir confissões e a rezar com os restantes detidos até ao momento da sua execução.

O Papa aprovou também a beatificação do patriarca maronita Elias Hoyek, figura importante da sociedade libanesa no período do domínio otomano e da Primeira Guerra Mundial. Durante o conflito, abriu conventos e mosteiros para acolher pessoas afetadas pela guerra, independentemente da religião, e participou nas negociações que levaram à criação do Grande Líbano, em 1920.

Além das beatificações, foram reconhecidas as virtudes heroicas de quatro religiosos, que passam a ser veneráveis: o carmelita camaronês Jean-Thierry do Menino Jesus e da Paixão, a religiosa espanhola María Ana Alberdi Echezarreta, o missionário salesiano italiano Costantino Vendrame e o capuchinho frei Nazareno de Pula, conhecido como o “santo das balas”.

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