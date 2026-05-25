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No documento intitulado “Magnifica Humanitas”, o pontífice alerta para os riscos associados ao desenvolvimento tecnológico, defendendo que as inovações não são neutras e podem tanto promover justiça e participação como agravar desigualdades, reforçar mecanismos de controlo e aprofundar a exclusão social.

No texto, o Papa sublinha ainda o perigo de a IA se concentrar “nas mãos de poucos”, defendendo a criação de uma ordem social mais justa na era digital, assente num quadro jurídico adequado, regras equilibradas e mecanismos eficazes de proteção dos cidadãos.

Leão XIV alerta também para os chamados “usos claramente anti-humanos” da inteligência artificial, como a manipulação da informação ou a violação da privacidade. Ao mesmo tempo, chama a atenção para riscos mais subtis, nomeadamente quando sistemas tecnológicos, sob aparência de neutralidade, acabam por reproduzir ou amplificar estereótipos e visões ideológicas dos seus criadores.

O documento, com cerca de 110 páginas, constitui o primeiro grande texto do pontificado de Leão XIV e coloca a inteligência artificial no centro das preocupações éticas e sociais da Igreja Católica, apelando a uma vigilância global sobre o seu desenvolvimento e utilização.

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