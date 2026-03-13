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Em declarações, a líder do PAN, Inês de Sousa Real, questionou: “É justo que alguém seja penalizado financeiramente por estar com cancro? Todos os anos em Portugal, mais de 60 mil pessoas são diagnosticadas com cancro. Muitas dessas pessoas são obrigadas a afastar-se do trabalho durante meses ou até anos para poderem tratar da sua saúde. E é precisamente quando enfrentam tratamentos exigentes, deslocações constantes ao hospital e novas despesas que veem o seu rendimento diminuir, porque o subsídio não cobre a totalidade do salário.”

No mesmo plenário, o PAN conseguiu aprovar outra proposta que recomenda ao Governo a alteração do modelo de governação dos Hospitais – Entidade Pública Empresarial (EPE) e das Unidades Locais de Saúde (ULS), de modo a tornar os processos de nomeação dos Conselhos de Administração mais despolitizados e baseados no mérito e na competência.

“Atualmente, estes cargos são preenchidos sem concursos públicos, com pareceres não vinculativos da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP), sem publicitação dos perfis exigidos, critérios de seleção ou listas ordenadas de candidatos, nem avaliações públicas de desempenho no final dos mandatos. Para o PAN, em nome da transparência, da isenção e do mérito, esta situação tem de ser corrigida”, acrescentou Inês de Sousa Real.

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