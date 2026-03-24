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A situação foi denunciada pelo programa “Repórter Sábado”, do canal NOW, e motivou pedidos do PAN para uma averiguação rigorosa, célere e transparente por parte das autoridades competentes.

A líder do PAN, Inês de Sousa Real, referiu que a reportagem expôs “a situação dramática de vários cavalos, que permaneceram na Herdade do Pessegueiro sem alimentação adequada ou outros cuidados, culminando com a morte de alguns destes animais nos últimos meses”.

O partido questiona o Governo sobre várias questões, incluindo quais as diligências desencadeadas pelo SEPNA da GNR, pela Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) e pelos serviços veterinários municipais; se já foram aplicados regimes de coimas por infrações de bem-estar animal; e que medidas urgentes foram ou serão adotadas para proteger os animais ainda presentes na herdade.

O PAN alerta ainda que, apesar de os cavalos não serem legalmente reconhecidos como animais de companhia, contraordenações podem e devem ser aplicadas. Inês de Sousa Real acrescentou que o partido continuará a exigir a intervenção do Estado e da DGAV para implementar selos de qualidade e bem-estar animal em todos os espaços com animais em Portugal.

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