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Segundo o PAN, em Portugal continental existem apenas oito praias concessionadas que aceitam oficialmente animais de companhia, apesar dos mais de 800 quilómetros de costa existentes no país.

A porta-voz do partido, Inês de Sousa Real, considera que esta realidade obriga muitas famílias e visitantes a escolher entre frequentar a praia sem os seus animais ou abdicar da ida ao areal. Perante este cenário, o PAN propõe que a permanência e circulação de animais de companhia nas praias passe a constituir um princípio geral, exceto nos casos em que razões de proteção ambiental, conservação da natureza, segurança ou utilização balnear justifiquem restrições.

Para sustentar a proposta, o partido aponta exemplos de outros países europeus. Em Espanha, existem praias disponíveis em toda a costa para a circulação e permanência de animais de estimação. Em Itália, os cães podem estar em todas as áreas públicas desde que utilizem trela, tenham identificação eletrónica e os seus detentores possuam a respetiva documentação. Na Grécia, os cães são admitidos em todas as praias desde que permaneçam com trela.

O PAN recorda ainda que foi responsável pela alteração da legislação que passou a permitir a entrada de animais de companhia em estabelecimentos comerciais, destacando o aumento do número de animais de companhia entre os portugueses e a existência de visitantes que viajam acompanhados pelos seus animais.

De acordo com o partido, existem mais de quatro milhões de animais de companhia registados em Portugal, o que representa quase um animal por cada dois residentes. Para o PAN, estes animais são parte integrante das famílias e devem poder acompanhar os seus tutores em atividades ao ar livre e nas idas à praia.

A proposta surge também como uma forma de combater o abandono de animais antes das férias de verão. O partido considera que a falta de alternativas para integrar os animais nos períodos de descanso das famílias pode levar ao seu confinamento, permanência em canis ou, em casos mais graves, ao abandono.

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