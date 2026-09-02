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O partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) manifestou o seu repúdio pela autorização do abate de veados como resposta aos danos causados por estes animais nos soutos de Cova de Lua, em Bragança.

“Para o PAN, não é adequado ou proporcional que, perante a destruição de 100 castanheiros provocada por veados, se recorra ao seu abate como solução”, afirmou a porta-voz do partido, Inês de Sousa Real.

O PAN considera que o Estado deve assumir um papel de maior garante da proteção da fauna selvagem, assegurando os meios necessários para conciliar a preservação dos animais com a atividade agrícola.

Apesar de rejeitar o abate como resposta, o partido diz compreender os prejuízos provocados pelos veados e manifesta solidariedade para com os agricultores afetados. O PAN defende que os produtores devem ser devidamente compensados pelas perdas sofridas.

Segundo o partido, o próprio ICNF já admitiu a existência de outras medidas de prevenção, entre as quais a instalação de vedações e cercas elétricas adequadas, sistemas de afugentamento visual ou acústico e a utilização de repelentes específicos.

Para o PAN, os custos associados a estas soluções não devem ser suportados pelos agricultores, defendendo antes a existência de um apoio estruturado e a implementação destas medidas, sobretudo para a proteção de novas plantações.

Perante a situação, o PAN anunciou que irá questionar o Governo sobre os critérios utilizados pelo ICNF para autorizar o abate, a eficácia das medidas de prevenção existentes e as medidas previstas para garantir que os agricultores afetados sejam compensados pelas perdas.

O partido pretende ainda saber o que está a ser feito para assegurar a preservação da biodiversidade, defendendo que esta deve ser conciliada com a proteção das atividades agrícolas, em vez de se recorrer ao abate dos animais através da caça.

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