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A ministra do Trabalho convocou os jornalistas para fazer um balanço das primeiras horas da greve geral convocada pela CGTP.

"A esmagadora maioria dos trabalhadores está a trabalhar nos seus locais de trabalho. Outros propuseram trabalhar em teletrabalho", afirma Maria do Rosário Palma Ramalho.

"No setor privado, a adesão é absolutamente residual e em algumas áreas nula. Todas as fábricas estão a trabalhar nas áreas principais de produção em Portugal", garante a governante.

Segundo a ministra, em linha com o que aconteceu em dezembro, no setor público a adesão à greve geral está a ter maior expressão do que no setor privado.

Ainda assim, os serviços públicos estão "genericamente" a funcionar, indicou Palma Ramalho: ou em pleno ou, nos transportes e saúde, "através dos serviços mínimos, que estão a ser cumpridos".

Nas escolas, a ministra explicou que cerca de 40% dos alunos não puderem realizar a prova de português que estava agendada, com entre 38% e 45% das escolas encerradas neste momento.

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