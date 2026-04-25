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Cerca de 1,5 milhões de pessoas estão registadas para votar na Cisjordânia, juntando-se a cerca de 70 mil eleitores na zona de Deir el-Balah, no centro da Faixa de Gaza, segundo dados da Comissão Central de Eleições, sediada em Ramallah, citados pela AFP no jornal britânico The Guardian.

Segundo um jornalista da AFP que visitou várias assembleias de voto na Cisjordânia, a participação foi baixa durante a manhã. A Comissão Eleitoral indicou uma afluência de cerca de 15% até ao momento.

A maioria das listas eleitorais está alinhada com o partido Fatah, do presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas, ou apresenta candidatos independentes. Não há listas associadas ao Hamas, que controla quase metade da Faixa de Gaza.

O Fatah é a principal força da Organização para a Libertação da Palestina (OLP) e da Autoridade Palestiniana (AP), que governa a Cisjordânia num enquadramento de cooperação tensa com Israel e que enfrenta elevada contestação interna entre palestinianos.

No terreno, a situação de segurança mantém-se frágil, com relatos de violência recorrente. Na terça-feira, dois palestinianos, incluindo um adolescente de 14 anos, foram mortos após colonos israelitas terem aberto fogo perto de uma escola na localidade de al-Mughayyir.

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