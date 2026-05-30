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Segundo a BBC, um conjunto de cerca de 30 mil mensagens eletrónicas, contendo informações sobre controversas transações financeiras associadas ao antigo Duque de Iorque, foi entregue ao Lorde Chamberlain, o mais alto responsável administrativo da Casa Real, em maio de 2020.

Os emails, que estiveram no centro de um litígio judicial, terão sido obtidos através de um contacto comercial pessoal de André Mountbatten-Windsor. Documentos de uma decisão do Supremo Tribunal britânico, datada de abril de 2021, referem que uma cópia do arquivo foi entregue ao então Lorde Chamberlain, Lorde Peel.

Uma decisão posterior do mesmo tribunal, emitida em junho de 2022, menciona ainda um email de 10 de julho de 2020 que confirmava que as mensagens tinham sido efetivamente "entregues no Palácio de Buckingham".

A entrega do arquivo ocorreu meses depois de André ter abandonado as funções de membro ativo da família real, na sequência da polémica entrevista concedida ao programa *Newsnight*, da BBC, em novembro de 2019.

Embora o conteúdo integral dos emails — que abrangem correspondência até junho de 2013 — permaneça desconhecido, os documentos judiciais sugerem que as mensagens continham informações consideradas relevantes para as investigações em curso.

André Mountbatten-Windsor foi detido no início deste ano por suspeitas de abuso de poder. O caso continua sob investigação das autoridades britânicas.

Questionado pela BBC sobre o destino dado ao arquivo de emails, o Palácio de Buckingham recusou comentar o assunto, justificando a decisão com a existência de um inquérito policial em curso relacionado com Mountbatten-Windsor.

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