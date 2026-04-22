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Entre as atividades em destaque está “Liberdade, Democracia e Futuro”, uma sessão de partilha entre o chefe de Estado e 25 jovens, centrada nas prioridades e nos desafios da democracia, com uma perspetiva voltada para o futuro.

Durante a manhã, entre as 10h30 e as 11h30, o Museu da Presidência da República promove visitas guiadas ao palácio. A partir das 13h30, os jardins de Belém abrem ao público, acolhendo várias iniciativas culturais ao longo da tarde.

O programa inclui atuações musicais e momentos de poesia no Jardim da Cascata. Às 15h00 sobem ao palco Agir e Paulo de Carvalho. Meia hora depois, realiza-se a performance poética “Verso Solto”, por Alice Neto de Sousa, acompanhada por Giulia Gallina na auto-harpa elétrica, com tradução em Língua Gestual Portuguesa por Jéssica Ferreira.

Às 16h00 decorre “Palavra Futuro”, com a participação de Maria Caetano Vilalobos, Maze, Muleca XIII e Sir Scratch. Segue-se, às 16h30, o recital “O Poema Ensina a Cair na Liberdade”, por Raquel Marinho, acompanhada ao piano por Filipe Raposo.

O encerramento dos jardins está marcado para as 19h00, sendo a última entrada permitida até às 17h45.

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