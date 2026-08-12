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“A partir de 2027, a emissora vencedora ficará automaticamente impedida de organizar o Festival Eurovisão caso um conflito armado, uma situação geopolítica sensível ou outra circunstância afete materialmente a segurança ou estabilidade do país ou região envolvente”, disse a União Europeia de Radiofusão num comunicado citado pela RTP.
Além disto, a organização vai poder pedir “uma avaliação de segurança independente” sempre que considerar necessário. Nos casos em for preciso mudar a cidade anfitriã, a União Europeia de Radiofusão escolherá uma emissora alternativa, que irá assumir "todos os direitos, obrigações e responsabilidades associados à organização, produção e realização do evento, organizando o evento em nome próprio e não em representação da emissora vencedora do ano anterior".
A União Europeia de Radiofusão revelou ainda que a idade mínima para participar, que até agora era de 16 anos, passa para 18 anos no dia do primeiro ensaio.
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