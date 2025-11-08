Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Cinco pessoas foram detidas em Espanha por tráfico de seres humanos para fins de casamento, depois de uma adolescente de 14 anos ter sido vendida pelos próprios pais a uma família em Lleida, na Catalunha.

O caso ocorreu em janeiro, na região de Ribera, em Navarra. Em troca da filha, os pais, ambos com 35 anos, receberam 5.000 euros, cinco garrafas de uísque e alguns artigos básicos de alimentação. A jovem, pertencente à comunidade cigana, foi levada para a Catalunha para casar com o filho da família compradora.

De acordo com a Guardia Civil, a menor foi obrigada a mendigar para sustentar a família até ser localizada pelos Mossos d’Esquadra em Les Borges Blanques, após uma denúncia dos Serviços Sociais. Atualmente, encontra-se num centro de acolhimento, a receber apoio especializado.

Os pais foram detidos em Navarra e apresentados a tribunal em Tudela. Os restantes suspeitos — dois homens, de 40 e 20 anos, e uma mulher, de 42 — foram ouvidos em Lleida.

