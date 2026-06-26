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A Universidade de Coimbra (UC) desenvolveu o programa "Pais de Pequeninos", uma iniciativa que visa promover o bem-estar emocional dos pais e prevenir ou reduzir sintomas de ansiedade, depressão e stress associados à parentalidade nos primeiros anos de vida das crianças.

Os primeiros resultados da implementação do programa, através do estudo-piloto "Pais de Pequeninos – versão Bebé", dirigida a mães no período pós-parto com fatores de risco para o desenvolvimento de sintomatologia depressiva, sintomas depressivos ligeiros a moderados, ansiedade e/ou níveis elevados de stress parental, indicam efeitos positivos. Após oito sessões em grupo realizadas por videoconferência, foi registada uma redução significativa da sintomatologia depressiva e ansiosa e dos níveis de stress parental, bem como um aumento dos níveis de parentalidade consciente.

Para Helena Moreira, docente da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra e investigadora do Centro de Investigação em Neuropsicologia e Intervenção Cognitivo-Comportamental, os resultados demonstram “o potencial deste tipo de intervenções para apoiar mães e pais numa fase particularmente exigente do ponto de vista emocional”.

A coordenadora do projeto refere que cerca de 30% das mulheres no período pós-parto desenvolve sintomatologia depressiva clinicamente significativa e que aproximadamente 15% apresenta sintomas de ansiedade. Segundo a investigadora, a persistência destas dificuldades pode afetar o bem-estar da mãe e a ligação entre mãe e bebé, tornando essencial a sua identificação precoce e uma intervenção atempada.

O estudo-piloto envolveu 29 mulheres que frequentaram o programa durante o primeiro ano de vida dos bebés. Das 32 participantes que iniciaram a intervenção, 29 concluíram todas as sessões, o que corresponde a uma taxa de adesão de 90,6%.

Na sequência destes resultados, a equipa de investigação da UC está a implementar um ensaio clínico desta versão do programa, em parceria com as Unidades Locais de Saúde de Coimbra, Viseu e Vila Real. O objetivo passa por disponibilizar estratégias acessíveis e sustentadas na evidência científica para promover o bem-estar parental e favorecer relações positivas entre pais e filhos.

Em paralelo, está também a decorrer o ensaio clínico do "Pais de Pequeninos – versão Criança", destinado a mães e pais de crianças em idade pré-escolar que experienciem stress relacionado com a parentalidade ou que pretendam prevenir o seu aparecimento.

Esta versão, dirigida a adultos com 18 ou mais anos e filhos entre um e seis anos, é autoguiada e permite a realização autónoma das atividades através de uma plataforma digital. Estruturado em oito sessões online, o programa disponibiliza apoio psicológico baseado na evidência científica e procura desenvolver estratégias e competências para ajudar as famílias a lidar com os desafios do quotidiano.

As inscrições para ambas as versões do programa estão abertas e a participação é gratuita.

O programa "Pais de Pequeninos" é financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian, no âmbito da iniciativa Growing Minds, e pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia.

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