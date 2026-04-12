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A situação foi descoberta depois de um vizinho ter alertado a polícia para a existência de “sons de uma criança” vindos de um veículo estacionado na localidade de Hagenbach, segundo o The Guardian. Quando as autoridades abriram a carrinha, encontraram a criança em estado de grave negligência: malnutrida, nua, coberta apenas por um cobertor, deitada em posição fetal sobre lixo e fezes. A criança já não conseguia andar devido ao tempo prolongado em que esteve confinado.

Segundo o procurador, o pai justificou o isolamento dizendo que queria proteger o filho da namorada, que alegadamente defendia a sua colocação em cuidados psiquiátricos. O homem afirmou ainda que levava comida e água ao filho duas vezes por dia, mas a criança terá vivido em condições extremamente degradantes, sem higiene adequada e a urinar em garrafas e a defecar em sacos de lixo.

A mãe da casa e namorada do homem disse não saber que a criança estava na carrinha. O casal vivia num apartamento com outras duas crianças da família.

O pai foi acusado de sequestro e detenção ilegal de menor, bem como de privação de alimentação e cuidados médicos, ficando em prisão preventiva. A madrasta foi acusada de não ter denunciado a situação e de não ter prestado auxílio a uma criança em perigo, ficando em liberdade condicional.

As três crianças da família foram retiradas do agregado e colocadas em acolhimento temporário enquanto o tribunal de menores decide os próximos passos. Vizinhos disseram ter sido levados a acreditar que a criança tinha sido colocado em cuidados institucionais, apesar de ocasionalmente ouvirem sons vindos da carrinha, que lhes tinham sido explicados como sendo de um animal.