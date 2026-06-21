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Fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP) adiantou à agência Lusa que o alerta foi dado cerca das 3h00, tendo sido mobilizados meios policiais e, posteriormente, a Polícia Judiciária, que ficou responsável pela investigação do caso.

De acordo com a mesma fonte, e com base em relatos de testemunhas, terá ocorrido uma discussão antes de o homem se atirar da janela do apartamento onde residia, levando consigo a filha, de quatro anos. Ambos morreram no local, na sequência da queda.

As autoridades confirmaram ainda que o adulto tinha antecedentes por violência doméstica e um processo relacionado com esse tipo de crime, não tendo sido adiantados mais detalhes, uma vez que o inquérito se encontra agora na fase de investigação pela Polícia Judiciária.

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