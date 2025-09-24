Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O jornal norte-americano, refere que as denúncias remontam a 1993, quando uma enteada de apenas quatro anos terá dito a familiares que Errol a tinha tocado na casa da família. Mais tarde, já adolescente, afirmou ter surpreendido o padrasto a cheirar a sua roupa interior suja. Outros membros da família acusam-no igualmente de abusar de duas filhas e de um enteado.

As alegações foram sustentadas por cartas pessoais, emails, entrevistas a familiares, registos policiais e documentos de tribunais, de acordo com a investigação do New York Times. Três inquéritos policiais foram abertos, mas dois acabaram arquivados e o desfecho do terceiro permanece incerto.

Associações de apoio especializado à vítima de violência sexual: Quebrar o Silêncio (apoio para homens e rapazes vítimas de abusos sexuais)

910 846 589

apoio@quebrarosilencio.pt Associação de Mulheres Contra a Violência - AMCV

213 802 165

ca@amcv.org.pt Emancipação, Igualdade e Recuperação - EIR UMAR

914 736 078

eir.centro@gmail.com

Errol Musk, de 79 anos, rejeitou em absoluto as acusações, classificando-as de “disparates” e “falsas”. Em declarações ao jornal, acusou familiares de “porem as crianças a dizer coisas falsas” como forma de tentar extorquir dinheiro ao seu filho mais velho, Elon Musk.

O próprio Elon Musk não respondeu aos pedidos de comentário do New York Times. Contudo, em ocasiões anteriores, descreveu a relação com o pai como complicada. À Rolling Stone, em 2017, afirmou que Errol tinha feito “quase todas as coisas más que se pode imaginar” e chegou a dizer: “O meu pai terá sempre um plano cuidadosamente pensado para o mal. Ele planeia o mal”.

O jornal norte-americano sublinha ainda que membros da família já terão recorrido ao empresário da Tesla em busca de ajuda, levando-o, por vezes, a interceder perante situações relacionadas com o pai.

Errol Musk, engenheiro sul-africano com pelo menos nove filhos e enteados e casado três vezes, é uma figura que Elon raramente se refere em público.

