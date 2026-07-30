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O pai de Amy Winehouse, Mitch Winehouse, foi condenado por um tribunal de Londres a pagar 950 mil libras a duas amigas da cantora, depois de ter perdido uma ação judicial relacionada com a venda de peças de roupa e outros objetos pessoais da artista, diz o The Guardian.

Mitch Winehouse tinha processado Naomi Parry, antiga estilista de Amy Winehouse, e Catriona Gourlay, amiga desta, por estas terem vendido dezenas de objetos pertencentes à cantora anos após a sua morte. O processo terminou com uma decisão desfavorável ao pai da artista, que alegava que as duas mulheres não tinham autorização para vender os artigos.

Os objetos em causa foram leiloados entre 2021 e 2023 e incluíam 155 peças, entre roupas, sapatilhas de ballet, malas, brincos e maquilhagem pertencentes a Amy Winehouse, além de um vestido usado pela cantora durante a sua última digressão, em 2011.

Durante o julgamento, o tribunal ouviu que Mitch Winehouse acusava as duas mulheres de se terem aproveitado da sua alegada falta de memória e de terem arrecadado mais de 1,4 milhões de dólares com a venda dos artigos. Naomi Parry e Catriona Gourlay negaram ter agido de forma desonesta, defendendo que os objetos lhes tinham sido oferecidos ou emprestados pela cantora.

A decisão judicial concluiu, no entanto, que as duas amigas não esconderam deliberadamente os artigos do pai de Amy Winehouse. O juiz considerou que Mitch Winehouse tinha conhecimento da intenção de venda e que apenas avançou com o processo depois de a transação estar concluída, procurando obter uma compensação financeira.

A juíza Sarah Clarke afirmou que o autor da ação apresentou uma acusação “inerentemente fraca”, que levou até ao fim de forma agressiva e persistente, fazendo acusações graves e sem fundamento contra as duas mulheres. Segundo a magistrada, essas acusações prejudicaram significativamente a reputação, as perspetivas profissionais, a segurança financeira e a saúde das visadas.

A juíza acrescentou que a conduta de Mitch Winehouse foi particularmente grave por ter sido dirigida contra duas jovens mulheres que, segundo referiu, tinham permanecido ao lado de Amy Winehouse de forma fiel.

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