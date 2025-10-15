Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A iniciativa, intitulada "Letters to Our Sons" ("Cartas para os nossos filhos", em tradução livre), resulta de uma colaboração entre Graham e a psicóloga Orly Klein, e culminará na publicação de um livro pela editora Bloomsbury, prevista para outubro de 2026. A obra reunirá cartas escritas por homens de diferentes origens, idades e experiências, incluindo contributos do próprio ator e de outras figuras conhecidas.

“Há hoje um fosso maior do que nunca entre pais e filhos”, afirmou Graham. “Queremos ouvir homens de todas as idades — pais de primeira viagem, ausentes, presentes, mas distantes, pais que perderam ou que simplesmente querem dizer ‘amo-te’. Este é um espaço para falar abertamente sobre o que significa ser homem”.

Os pais interessados podem submeter as suas cartas entre 15 de outubro e 12 de janeiro de 2026 através do site oficial do projeto. Cada carta selecionada dará origem a uma doação dos organizadores às organizações "MANUP?" e "Dad La Soul", que apoiam jovens homens com dificuldades de saúde mental.

O projeto nasce do impacto da série 'Adolescence', criada e protagonizada por Graham, que se tornou a segunda produção em língua inglesa mais vista da Netflix e gerou um debate global sobre masculinidade moderna, paternidade e as pressões enfrentadas por adolescentes no mundo digital.

Após o sucesso da série — exibida inclusive em escolas do Reino Unido como ferramenta de reflexão sobre o papel dos homens na sociedade —, Graham afirma ter percebido “como ainda há pouco espaço para pais e filhos falarem abertamente sobre o que é ser homem hoje”.

A ideia do livro também foi inspirada numa experiência pessoal da psicóloga Orly Klein, que pediu a amigos homens que escrevessem cartas ao seu filho quando este completou 13 anos, oferecendo conselhos sobre a transição para a idade adulta. O resultado levou-a a procurar Graham, com quem partilha a preocupação de criar novos espaços de diálogo sobre masculinidade, identidade e empatia.

Num momento em que crescem as preocupações com a influência de figuras da chamada “manosfera” e ideologias misóginas entre rapazes, o projeto "Letters to Our Sons" pretende ser um contraponto positivo e humano, e incentivar homens a reconectarem-se emocionalmente com os seus filhos — e consigo próprios.

A editora Bloomsbury descreve o livro como “um projeto com potencial para inspirar um verdadeiro movimento social e cultural”.

