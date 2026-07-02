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De acordo com a análise, nos dias 20 e 21 de junho, o número de transações realizadas na rede REDUNIQ aumentou 63,68% face ao período homólogo da edição de 2024, enquanto a faturação cresceu 64,96%. O valor médio por compra manteve-se praticamente inalterado, fixando-se nos 32,56 euros.

No segundo fim de semana do festival, a 27 e 28 de junho, o número de transações registou um crescimento de 6,32%. No entanto, a faturação diminuiu 20,46% em comparação com o mesmo período de 2024, refletindo uma redução de 25,19% no valor médio das compras, que se situou nos 35,35 euros.

O estudo mostra também um aumento do peso dos consumidores estrangeiros durante o evento. Os cartões emitidos fora de Portugal representaram 39,06% da faturação no primeiro fim de semana e 34,28% no segundo, valores superiores aos registados na edição de 2024. Os Estados Unidos lideraram a faturação internacional em ambos os períodos, seguidos da Irlanda, Brasil e Reino Unido.

Entre os setores que mais beneficiaram com o festival destacam-se o retalho alimentar tradicional, as gasolineiras, a restauração e a moda. No primeiro fim de semana, os maiores crescimentos verificaram-se no retalho alimentar tradicional, nas gasolineiras e nas perfumarias. Já no segundo, as gasolineiras registaram a maior subida, seguidas do retalho alimentar tradicional e do setor da moda.

A UNICRE considera que os dados evidenciam o impacto dos grandes eventos na atividade económica urbana e sublinha que a análise dos pagamentos permite identificar padrões de consumo e apoiar as empresas na adaptação da sua atividade a períodos de maior procura.

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