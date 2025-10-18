Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O padre Tobias Álvares da Silva, de 99 anos, continua a marcar a história da Igreja Católica como o pároco mais antigo em serviço ativo no mundo, diz o Jornal de Notícias (JN). No entanto, a sua longevidade e dedicação ao ministério não o protegeram de se tornar, mais uma vez, vítima de crime.

Na sexta-feira à tarde, o sacerdote foi assaltado dentro da Casa Sacerdotal de Pedralva, em Braga, tendo-lhe sido levados dinheiro e objetos cujo valor ultrapassa os dez mil euros.

Segundo relato do próprio ao JN, o incidente surge após uma burla perpetrada momentos antes, na Póvoa de Lanhoso. Três indivíduos convenceram o padre de que tinha provocado um acidente de viação que apenas causou danos materiais. Pressionado e assustado, o sacerdote foi obrigado a entregar dois mil euros. Contudo, o episódio não ficou por aqui: os burlões seguiram-no até à sua residência paroquial, abordando-o no momento em que entrava na Casa Paroquial, localizada na Rua da Igreja, em Pedralva.

Durante essa segunda abordagem, os agressores exigiram vinte mil euros, quantia que o padre recusou entregar. Face à negativa, os criminosos apoderaram-se de dinheiro e objetos avaliados em mais de dez mil euros, fugindo posteriormente num veículo BMW preto.

A situação motivou a intervenção da GNR do Sameiro, que registou a ocorrência e encaminhou o caso para o Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento da GNR de Braga, responsável pela investigação do trio de assaltantes.

Este episódio não é o primeiro do género que afeta o padre Tobias. Há pouco mais de três anos, em agosto de 2022, o sacerdote foi alvo de uma tentativa de burla, também relacionada com a exigência de dinheiro para aquisição de objectos. Na altura, os burlões tentaram obrigar o pároco a comprar um faqueiro e acabaram por roubar 400 euros. O sacerdote resistiu e acabou por ser agredido, sendo que um dos assaltantes foi detido no mesmo dia pela GNR da Póvoa de Lanhoso.

Apesar das dificuldades enfrentadas e da idade avançada, o padre Tobias mantém-se activo na paróquia de Pedralva, onde serve desde 1951. Ao longo destes mais de setenta anos, tem prestado um serviço contínuo à comunidade local, tendo sido homenageado aquando dos seus 75 anos de paroquialidade.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.