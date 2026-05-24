Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

As imagens captadas fundamentaram a acusação pelo crime de ofensa à integridade física de que o homem está agora acusado, avança a SIC.

O casal, uma mulher de 41 anos e um homem de 55, foi detido pela GNR na quinta-feira, quando se encontrava na esplanada de um café nas imediações de Fátima, no concelho de Ourém, distrito de Santarém. No dia seguinte, ambos foram transportados para o Posto Territorial de Palmela.

As duas crianças tinham sido encontradas na terça-feira, pelas 19h00, por um popular, quando vagueavam sozinhas junto à Estrada Nacional 253 (EN253), na zona de Monte Novo do Sul, entre a Comporta e Alcácer do Sal, no distrito de Setúbal.

Os dois irmãos transportavam uma mochila com uma muda de roupa, fruta e uma garrafa de água. Terão relatado que a mãe os vendou e lhes disse que iam fazer um jogo, momento em que os terá abandonado, seguindo de carro com o companheiro.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.